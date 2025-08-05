Стали известны подробности дела в отношении вице-спикера горсовета Оренбурга

Следствие предъявило обвинение вице-спикеру городского совета Оренбурга Артему Сафиуллину. По данным СКР, он обвиняется в мошенничестве на 30 миллионов рублей.
Уточняется, что в 2023 года администрация Чкаловска подписала контракт на реконструкцию очистных сооружений. Сафиуллин, представляя подрядчика, заключил дополнительное соглашение, в котором были завышены стоимость оборудования и работ.
Ранее сообщалось о задержании Артема Сафиуллина в Нижнем Новгороде. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября текущего года.