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Стали известны подробности дела в отношении вице-спикера горсовета Оренбурга

Следствие предъявило обвинение вице-спикеру городского совета Оренбурга Артему Сафиуллину.

Следствие предъявило обвинение вице-спикеру городского совета Оренбурга Артему Сафиуллину. По данным СКР, он обвиняется в мошенничестве на 30 миллионов рублей.

Уточняется, что в 2023 года администрация Чкаловска подписала контракт на реконструкцию очистных сооружений. Сафиуллин, представляя подрядчика, заключил дополнительное соглашение, в котором были завышены стоимость оборудования и работ.

Ранее сообщалось о задержании Артема Сафиуллина в Нижнем Новгороде. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября текущего года.