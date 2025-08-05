Украинец расстрелял полицейского при проверке документов

Житель Одесской области застрелил полицейского, когда тот остановил его для проверки документов. Об этом сообщает Нацполиция.
По информации силового ведомства, 5 августа около 18:00 патрульная полиция остановила на окраине Измаила 45-летнего водителя мопеда для проверки документов.
Мужчина внезапно достал оружие и стал стрелять в сторону полицейских.
Один из правоохранителей получил ранения. В ответ он применил табельное оружие и ранил нападающего. Оба были госпитализированы.
Позже старший лейтенант полиции скончался в больнице. Злоумышленник находится на лечении.
Других подробностей пока не сообщается. Личность нападавшего также не называется.
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