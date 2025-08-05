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Украинец расстрелял полицейского при проверке документов

Житель Одесской области застрелил полицейского, когда тот остановил его для проверки документов.

Житель Одесской области застрелил полицейского, когда тот остановил его для проверки документов. Об этом сообщает Нацполиция.

По информации силового ведомства, 5 августа около 18:00 патрульная полиция остановила на окраине Измаила 45-летнего водителя мопеда для проверки документов.

Мужчина внезапно достал оружие и стал стрелять в сторону полицейских.

Один из правоохранителей получил ранения. В ответ он применил табельное оружие и ранил нападающего. Оба были госпитализированы.

Позже старший лейтенант полиции скончался в больнице. Злоумышленник находится на лечении.

Других подробностей пока не сообщается. Личность нападавшего также не называется.

Ранее сообщалось, что в Одессе отдыхающие подрались на пляже из-за русской музыки.

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