Более 30 расчлененных тел найдены в могиле под заброшенным домом в Мексике

Правоохранители обнаружили 32 расчлененных тела в одном из заброшенных домов мексиканского штата Гуанахуато, пишет New York Post со ссылкой на прокуратуру штата.
«Части тел были найдены в пластиковых пакетах в неглубокой могиле под домом недалеко от города Ирапуато, примерно в 160 милях к северу от Мехико», — говорится в материале.
Силовикам удалось идентифицировать 15 жертв.
Уточняется, что Гуанахуато — самый криминальный штат Мексики. Здесь проходят войны между картелем «Новое поколение Халиско» и бандой «Санта-Роса-де-Лима». В 2024 году в штате зарегистрировано 3100 убийств — это 10% от общего числа по всей стране, кроме того, 3600 человек за год пропали без вести.
Родственники пропавших даже сформировали движение Hasta encontrarte («Пока я не найду тебя»), они пытаются при помощи силовиков и самостоятельно разыскать близких.
Ранее выпотрошенный и сложенный в форме креста труп неизвестного нашли во Франции.