Более 30 расчлененных тел найдены в могиле под заброшенным домом в Мексике

Уточняется, что Гуанахуато — самый криминальный штат Мексики. Здесь проходят войны между картелем «Новое поколение Халиско» и бандой «Санта-Роса-де-Лима». В 2024 году в штате зарегистрировано 3100 убийств — это 10% от общего числа по всей стране, кроме того, 3600 человек за год пропали без вести.