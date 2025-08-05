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Более 30 расчлененных тел найдены в могиле под заброшенным домом в Мексике

В штате Гуанахуато самый высокий уровень преступности в Мексике.

Правоохранители обнаружили 32 расчлененных тела в одном из заброшенных домов мексиканского штата Гуанахуато, пишет New York Post со ссылкой на прокуратуру штата.

«Части тел были найдены в пластиковых пакетах в неглубокой могиле под домом недалеко от города Ирапуато, примерно в 160 милях к северу от Мехико», — говорится в материале.

Силовикам удалось идентифицировать 15 жертв.

Уточняется, что Гуанахуато — самый криминальный штат Мексики. Здесь проходят войны между картелем «Новое поколение Халиско» и бандой «Санта-Роса-де-Лима». В 2024 году в штате зарегистрировано 3100 убийств — это 10% от общего числа по всей стране, кроме того, 3600 человек за год пропали без вести.

Родственники пропавших даже сформировали движение Hasta encontrarte («Пока я не найду тебя»), они пытаются при помощи силовиков и самостоятельно разыскать близких.

Ранее выпотрошенный и сложенный в форме креста труп неизвестного нашли во Франции.