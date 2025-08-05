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Дроны вновь атаковали Белгородскую область: ранены трое

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной украинской атаке по территории региона во вторник.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной украинской атаке по территории региона во вторник. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта.

Так, в городе Шебекино в результате украинской атаки пострадала женщина — врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму, осколочные ранения ноги и плеча. Пострадавшую доставили в ЦРБ Шебекино бойцы самообороны. Помимо этого, из-за вражеского прилета разрушены стены частного дома и хозпостройка, в других домах повреждены окна, крыши и заборы. Повреждена и линия электропередачи, а также осколки посекли легковой автомобиль.

Еще один украинский дрон атаковал село Дунайка в Грайворонском округе, ранены двое мужчин, которые самостоятельно обратились в больницу, у одного врачи диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение живота, у второго — баротравму.

На местах происшествий работают оперативные службы.