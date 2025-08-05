Дроны вновь атаковали Белгородскую область: ранены трое

Так, в городе Шебекино в результате украинской атаки пострадала женщина — врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму, осколочные ранения ноги и плеча. Пострадавшую доставили в ЦРБ Шебекино бойцы самообороны. Помимо этого, из-за вражеского прилета разрушены стены частного дома и хозпостройка, в других домах повреждены окна, крыши и заборы. Повреждена и линия электропередачи, а также осколки посекли легковой автомобиль.