Дроны вновь атаковали Белгородскую область: ранены трое

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной украинской атаке по территории региона во вторник. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта.
Так, в городе Шебекино в результате украинской атаки пострадала женщина — врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму, осколочные ранения ноги и плеча. Пострадавшую доставили в ЦРБ Шебекино бойцы самообороны. Помимо этого, из-за вражеского прилета разрушены стены частного дома и хозпостройка, в других домах повреждены окна, крыши и заборы. Повреждена и линия электропередачи, а также осколки посекли легковой автомобиль.
Еще один украинский дрон атаковал село Дунайка в Грайворонском округе, ранены двое мужчин, которые самостоятельно обратились в больницу, у одного врачи диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение живота, у второго — баротравму.
На местах происшествий работают оперативные службы.