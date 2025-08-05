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В Одесской области мопедист устроил перестрелку с полицейскими

Старший лейтенант полиции скончался в больнице.

Источник: Аргументы и факты

В Одесской области полицейский погиб при перестрелке с водителем мопеда, которого правоохранители остановили для проверки документов, сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня вечером в городе Измаил. Сообщалось, что 45-летний мопедист вел себя агрессивно, а затем достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских, в ответ сотрудник полиции применил табельное оружие. В результате оба участника перестрелки получили ранения и были госпитализированы. Позднее старший лейтенант полиции скончался в больнице.

В отношении водителя мопеда возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, ему грозит пожизненное лишение свободы, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошла стрельба в территориальном центре комплектования (ТЦК), мужчина, пытавшийся защитить сына от мобилизации, погиб.