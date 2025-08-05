Масштабный лесной пожар угрожает почти 1000 домам в Калифорнии

Более 800 строений находятся под угрозой из-за масштабного лесного пожара в центральной Калифорнии, в результате которого по меньшей мере три человека получили ранения, передает Associated Press со ссылкой на Лесную службу США.
«Пожар в Гиффорде выжег более 113 квадратных миль (293 квадратных километра) прибрежных округов Санта-Барбара и Сан-Луис-Обиспо, при этом локализация составила 3%», — говорится в материале.
Уточняется, что в тушении задействованы более 1,9 тыс. человек.
По данным Национальной метеорологической службы Лос-Анджелеса, от огня продолжает идти сильный дым, который представляет опасность для здоровья. Сейчас дым распространяется на территории Юго-Западной Калифорнии, ранее предполагалось, что он пойдет на восток.