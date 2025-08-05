Россиянку обнаружили в окровавленной квартире после группового изнасилования

Ранее мать из Великобритании заявила, что подверглась сексуальному насилию во время занятий парасейлингом во время отпуска в Тунисе. По словам британки, мужчина-инструктор хватал ее и прижимался к ней всем телом, пока они были связаны вместе в воздухе.