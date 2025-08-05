Россиянку обнаружили в окровавленной квартире после группового изнасилования

В окровавленной квартире после группового изнасилования обнаружили 37-летнюю жительницу Благовещенска. Об этом пишет Amur.Life.
Двое мужчин пришли в квартиру вечером 4 августа и пробыли там три часа, после чего скрылись.
Сообщается, что во время преступления в квартире находились трое детей. Насильники найдены и задержаны.
Со следами сильных побоев пострадавшую госпитализировали, она в тяжелом состоянии.
Ранее мать из Великобритании заявила, что подверглась сексуальному насилию во время занятий парасейлингом во время отпуска в Тунисе. По словам британки, мужчина-инструктор хватал ее и прижимался к ней всем телом, пока они были связаны вместе в воздухе.
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