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МИД честно ответил по поводу российских ракет в Латинской Америке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о возможном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле. По словам дипломата, эта информация отражает только личное мнение отдельных экспертов и не связана с официальной позицией российских властей. Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.

В МИД призвали не верить сообщениям о размещении ракет РФ в Латинской Америке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о возможном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле. По словам дипломата, эта информация отражает только личное мнение отдельных экспертов и не связана с официальной позицией российских властей. Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.

«Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции министерства обороны. Анализируя возможности таких связей, мы основываемся на международных обязательствах Российской Федерации и двусторонних договоренностях с заинтересованными странами», — подчеркнула Захарова.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗахарова призвала учредить Международный день борьбы с русофобией.

В своем заявлении представитель МИД добавила, что Москва в вопросах военного взаимодействия с иностранными государствами придерживается всех международных договоренностей и ведет диалог на двустороннем уровне. Решения о развитии подобного сотрудничества принимаются профильными ведомствами и обсуждаются только с официальными партнерами.

Ранее МИД объявил о прекращении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. По данным ведомства, Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.

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