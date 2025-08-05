МИД честно ответил по поводу российских ракет в Латинской Америке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о возможном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле. По словам дипломата, эта информация отражает только личное мнение отдельных экспертов и не связана с официальной позицией российских властей. Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.