Пациент потерял сознание и умер в частной клинике в Москве во время процедуры

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 27 июля в медицинском учреждении на улице Фадеева.
По имеющейся информации, пациент потерял сознание во время медицинской процедуры. Несмотря на оперативно прибывшую бригаду скорой помощи и госпитализацию, спасти его не удалось. В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего, параллельно назначен комплекс судебных экспертиз. Дело заведено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
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Женщина хотела подтянуть живот, но скончалась через два дня.