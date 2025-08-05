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Пациент потерял сознание и умер в частной клинике в Москве во время процедуры

В Москве возбуждено уголовное дело после смерти пациента в частной клинике. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 27 июля в медицинском учреждении на улице Фадеева.

По имеющейся информации, пациент потерял сознание во время медицинской процедуры. Несмотря на оперативно прибывшую бригаду скорой помощи и госпитализацию, спасти его не удалось. В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего, параллельно назначен комплекс судебных экспертиз. Дело заведено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее сообщалось, что.

Женщина хотела подтянуть живот, но скончалась через два дня.