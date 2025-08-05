В Британии предрекли масштабные санкции Трампа против важной сферы в РФ

Как сообщало URA.RU, ранее администрация США уже предупреждала о возможности введения торговых пошлин и вторичных санкций против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Под угрозой ограничений могут оказаться и страны, закупающие российскую нефть. В конце июля Трамп заявил о планах сократить 50-дневный срок ультиматума для РФ в рамках сделки по урегулированию украинского кризиса до 10−12 дней, напомнил RT.