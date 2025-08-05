В Британии предрекли масштабные санкции Трампа против важной сферы в РФ

Трамп намерен объявить санкции против нефтяного флота России.
Администрация США рассматривает введение новых санкций против теневого нефтяного флота РФ. На такие меры Вашингтон готов пойти после окончания ультиматума американского президента Дональда Трампа, ранее объявленного России. Об этом сообщают британские СМИ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп поставил ультиматум крупнейшему потребителю российской нефти.
«Санкции США против теневого флота рассматриваются как легкий первый шаг к навязыванию России дополнительных мер воздействия. О том, что рассматривается ряд ограничений против Москвы, сообщил источник, близкий к администрации», — пишет Financial Times.
Как сообщало URA.RU, ранее администрация США уже предупреждала о возможности введения торговых пошлин и вторичных санкций против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Под угрозой ограничений могут оказаться и страны, закупающие российскую нефть. В конце июля Трамп заявил о планах сократить 50-дневный срок ультиматума для РФ в рамках сделки по урегулированию украинского кризиса до 10−12 дней, напомнил RT.