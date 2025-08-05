Экс-глава Минтранса Самарской области Пивкин выступил в суде с последним словом

5 августа в Октябрьском районном суде Самары рассматривалась уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим министром транспорта региона Иваном Пивкиным.
Ранее мы писали, что сторона обвинения запросила у суда в отношении экс-чиновника 8 лет колонии общего режима.
Согласно данным следствия, господин Пивкин, являясь главой регионального Минтранса, в 2023 году подписал контракт на строительство дороги «Самара — Новокуйбышевск» стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. При этом бывший министр препятствовал работе подрядчика — фирме «Дорисс», которая выиграла тендер.
Обвинение считает, что Иван Пивкин, превысив должностные полномочия, пытался надавить на руководство подрядной организации, чтобы та передала субподряд компании «Амонд», аффилированной с экс-главой Минтранса Самарской области.
По версии защиты, Пивкин остался не доволен качеством асфальта, используемого фирмой «Дорисс». К заводу, на котором организация заказывала покрытие, у облправительства уже были замечания. Предприятие производило асфальт по старым ГОСТам. Экс-глава Минтранса хотел избежать нежелательных последствий при реализации федерального проекта по программе «Безопасные и качественные дороги». Для этого он и предложил руководству «Дорисс» работать с субподрядчиком, который поставит более качественное покрытие.
Оба адвоката Пивкина, по сути, настаивали на одном: бывший министр действовал в интересах Самарской области, пишет «СОВА».
После того как состоялись прения сторон, суд предоставил Ивану Пивкину последнее слово.
«Я обращаюсь к вам с единственной просьбой о справедливом решении», — попросил у суда бывший глава регионального Минтранса.
На этом заседание завершилось. Сообщается, что приговор Пивкину вынесут уже 6 августа.
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