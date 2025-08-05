Экс-глава Минтранса Самарской области Пивкин выступил в суде с последним словом

По версии защиты, Пивкин остался не доволен качеством асфальта, используемого фирмой «Дорисс». К заводу, на котором организация заказывала покрытие, у облправительства уже были замечания. Предприятие производило асфальт по старым ГОСТам. Экс-глава Минтранса хотел избежать нежелательных последствий при реализации федерального проекта по программе «Безопасные и качественные дороги». Для этого он и предложил руководству «Дорисс» работать с субподрядчиком, который поставит более качественное покрытие.