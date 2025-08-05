Кровная зависимость: 11-летняя девочка зарезала брата из-за отнятого телефона

В Татарстане скорбят по шестикласснику, зарезанному младшей сестрой. Соседи и учителя разводят руками: они и подумать не могли, что тихая отличница способна устроить кровавую бойню. Пострадал не только брат, девочка также нанесла тяжелое ранение бабушке и пыталась задушить 19-летнюю сестру.
Многодетная семья из Узбекистана появилась в небольшом городе Мензелинск год назад. Мама устроилась на бройлерный комбинат, а по ночам подрабатывала вахтером. С детьми сидела бабушка. Папа остался в Узбекистане, но продолжал заботиться о детях — старшей дочери, сыне-шестикласснике Мураджоне и 11-летней Айгуль (имена несовершеннолетних изменены. — Прим. «МК»).
Трагедии предшествовала, как это, увы, часто бывает, неравная борьба родителей с гаджетозависимостью ребенка. Младшая сестра много времени проводила за телефоном. Родные неоднократно делали ей замечания. Ночью брат заметил, что сестренка снова зависает с телефоном вместо сна. Мураджон силой отобрал гаджет и пошел спать. Айгуль дождалась, пока тот уснет, сходила на кухню, взяла нож и несколько раз ударила брата в живот. Она взяла телефон и пошла к бабушке — ей достался удар лезвием в грудь. Затем четвероклассница попыталась задушить старшую сестру.
Мураджон скончался на месте. Пенсионерку с тяжелым ранением увезли в городскую больницу. Сейчас ее жизнь вне опасности, чего не скажешь о психологическом состоянии. Угрозы здоровью старшей сестры нет. Что касается маленькой убийцы, то она доставлена в городскую психиатрическую больницу. Там будут проведены необходимые обследования.
В школе, где учились два младших ребенка, дети были на хорошем счету. Оба получали «пятерки», опрятно выглядели, хорошо одевались. Их мама тоже производила хорошее впечатление. Ей даже предлагали пойти работать в школу вахтером, но женщина отказалась из-за низкой зарплаты.
Никаких отклонений у девочки не замечали. Бабушка приходила на родительские собрания. Чувствовалось, что за детьми хорошо приглядывают. Пометок в личном деле о психиатрических отклонениях не стояло.
Старшая сестра рассказала, что девочка увлекалась ужастиками. В тот вечер она смотрела очередную подборку.
«МК» спросил психолога Евгения Идзиковского, мог бы просмотр «страшных» фильмов повлиять на действия четвероклассницы и какую роль телефонная зависимость сыграла в страшном преступлении.
— Миллионы людей смотрят ужастики, в том числе на телефонах, — рассказал эксперт. — Но они не убивают людей. Мы можем притянуть этот факт задним числом, но опираясь на него, нельзя делать никаких выводов. Я уверен, что у девочки была недиагностированная психопатия. Я стопроцентно могу сказать, что она проявлялась и раньше. Просто у нас не принято выносить сор из избы. Поэтому дети были подчеркнуто ухожены и подчеркнуто хороши. Их на это просто натаскали. Убивать родных людей в этом возрасте контрбиологично.
— Могла ли причиной поступка стать зависимость от гаджетов? Возможно, длительное потребление страшного контента с небольшого экрана «перепрошило» психику ребенка?
— Это не может случиться с психически здоровым человеком. Допустим, даже если допустить срыв, аффект. Девочка хватает нож и бьет им брата. После этого она не пойдет резать бабушку и душить сестру. Вообще, убить человека достаточно тяжело физически и морально. Но наверняка отнятый телефон стал спусковым крючком к другим процессам.
— Как можно отслеживать такие ситуации?
— Я думаю, если бы в школе хорошо работал психолог с детьми, то определенные «звоночки» он бы уловил. Но так как часто психологическая служба в школе существует для галочки или ее вообще нет, то это становится большой проблемой.