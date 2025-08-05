Кровная зависимость: 11-летняя девочка зарезала брата из-за отнятого телефона

— Миллионы людей смотрят ужастики, в том числе на телефонах, — рассказал эксперт. — Но они не убивают людей. Мы можем притянуть этот факт задним числом, но опираясь на него, нельзя делать никаких выводов. Я уверен, что у девочки была недиагностированная психопатия. Я стопроцентно могу сказать, что она проявлялась и раньше. Просто у нас не принято выносить сор из избы. Поэтому дети были подчеркнуто ухожены и подчеркнуто хороши. Их на это просто натаскали. Убивать родных людей в этом возрасте контрбиологично.