Отсидел весь срок. Осуждённый за педофилию 87-летний тренер освободился

В феврале 2021 года между тогда 83-летним мастером спорта СССР и новенькой воспитанницей произошёл конфликт. В присутствии других детей он потребовал от неё покинуть тренировку. Дело в том, что у девочки не оказалось с собой справки от врача и письменного разрешения от родителей, а без них заниматься с ней нельзя по закону. Вначале Ражев попросил её дождаться окончания тренировки. Но новенькая стала мешать другим детям. Тогда пришлось выставить её за дверь. В ответ девочка заявила о том, что пожилой человек будто бы её трогал за интимные места.