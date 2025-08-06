Отсидел весь срок. Осуждённый за педофилию 87-летний тренер освободился

В Екатеринбурге осуждённый за домогательства к своей 10-летней воспитаннице тренер по настольному теннису, 87-летний Николай Ражев освободился из мест лишения свободы. В неволе он провёл два года «от звонка до звонка». Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.
Клевета?
В феврале 2021 года между тогда 83-летним мастером спорта СССР и новенькой воспитанницей произошёл конфликт. В присутствии других детей он потребовал от неё покинуть тренировку. Дело в том, что у девочки не оказалось с собой справки от врача и письменного разрешения от родителей, а без них заниматься с ней нельзя по закону. Вначале Ражев попросил её дождаться окончания тренировки. Но новенькая стала мешать другим детям. Тогда пришлось выставить её за дверь. В ответ девочка заявила о том, что пожилой человек будто бы её трогал за интимные места.
Этим её рассказом заинтересовались в СКР. Николая Ражева вызвали на допрос. Далее, по его словам, следователь предложил ему подписать какую-то бумагу и взамен пообещал отпустить. Ражев подписал. Оказалось, это была явка с повинной. Сразу после этого Ражева задержали. Суд отправил его в СИЗО.
Случившееся с тренером вызвало большой резонанс. В интернет-пространстве очень многие комментаторы заступились за него, не поверили девочке. Ситуацию взяла на контроль свердловская уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. Она посетила Николая Ражева в СИЗО. А потом его отпустили под домашний арест. Ещё позднее ему снова смягчили меру пресечения.
Приговор.
Тем временем СКР расследовал уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и передал материалы в прокуратуру. Та утвердила обвинительное заключение и отдала в Чкаловский суд Екатеринбурга. В суде защита настаивала на том, что всё происходило на глазах у других детей и никто из них не подтвердил деяния, инкриминируемые Ражеву. Кроме того, у «потерпевшей» выявили психическое расстройство.
Сам тренер тоже категорически отрицал свою вину. Но обвинение настаивало на том, что раз он подписал явку с повинной, то значит виновен. Прокуратура потребовала отправить его в колонию на семь лет. 2 октября 2023 года прозвучал приговор. Суд поверил девочке, но назначил пожилому человеку два года колонии строгого режима.
Прокуратура не согласилась с таким сроком и потребовала его увеличить. Но Свердловский облсуд отказался удовлетворить её апелляционное представление. Впрочем, апелляционная жалоба защиты тоже не нашла поддержки у служителей Фемиды.
Освобождение.
После оглашения приговора Ражева заключили под стражу. Его близкие серьёзно опасались за здоровье, в СИЗО самочувствие мужчины ухудшилось. Были опасения, что он не доживёт до окончания срока.
С учётом времени, проведённого ранее в СИЗО и под домашним арестом, тренеру предстояло выйти на свободу лишь 5 августа 2025 года. Незадолго до истечения срока он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Но Чкаловский райсуд ему отказал. Свердловский облсуд согласился с этим решением.
5 августа 2025 года Николай Ражев был освобождён из колонии № 10. Тюремный период его жизни завершился, сейчас он находится среди своих родных.