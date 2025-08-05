Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, движение перекрыто

Два автобуса столкнулись на пересечении улиц Лескова и Плещеева в столичном районе Бибирево. Движение на перекрестке было перекрыто. К текущему моменту комментариев касательно ДТП от официальных городских служб нет. Об этом во вторник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».
Вечером на автодороге М-2 «Крым» под Серпуховом произошло ДТП с участием «газели», которая была загружена арбузами. Машина врезалась в металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки.
Накануне ДТП с участием трех автомобилей произошло на Московском скоростном диаметре в районе Люблинской улицы.
Кроме того, 2 августа на Волгоградском проспекте в Москве произошла крупная авария. В результате столкновения трех автомобилей один из них перевернулся. В ДТП пострадали шесть человек, включая пешехода.