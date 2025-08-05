Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, движение перекрыто

Два автобуса столкнулись на пересечении улиц Лескова и Плещеева в столичном районе Бибирево. Движение на перекрестке было перекрыто. К текущему моменту комментариев касательно ДТП от официальных городских служб нет. Об этом во вторник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».