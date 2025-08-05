В могиле под заброшенным домом нашли более 30 расчлененных тел

В мексиканском штате Гуанахуато полицейские обнаружили в одном из заброшенных домов 32 расчлененных тела. Об этом пишет New York Post со ссылкой на прокуратуру региона.
Отмечается, что части тел нашли в пластиковых пакетах в неглубокой могиле под домом, примерно в 160 милях к северу от Мехико. 15 жертв силовики смогли идентифицировать.
В статье говорится, что Гуанахуато — самый криминальный штат Мексики. Здесь ведутся войны между картелем и бандой «Санта-Роса-де-Лима». 3100 убийств было зарегистрировано в штате в 2024 году, кроме того, 3600 человек за год пропали без вести.
Ранее сообщалось, что в Мексике ученые начали хоронить свиней в одежде, чтобы найти безымянные могилы людей, убитых наркокартелями.
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