В могиле под заброшенным домом нашли более 30 расчлененных тел

В статье говорится, что Гуанахуато — самый криминальный штат Мексики. Здесь ведутся войны между картелем и бандой «Санта-Роса-де-Лима». 3100 убийств было зарегистрировано в штате в 2024 году, кроме того, 3600 человек за год пропали без вести.