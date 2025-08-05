Люди пересели в лодки: последствия сильнейшего ливня в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Также сообщается о том, что в магазине на улице Большевиков не выдержала кровля, в связи с чем вода полилась на пол. А те, кто находился в общественном транспорте, например, в автобусе, также были залиты водой. Последствия ливня в Санкт-Петербурге — в материале URA.RU.