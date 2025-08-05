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В Воронеже 32-летний спортсмен Петров умер во время матча по футзалу

Игрок из команды «Дружина» потерял сознание на второй минуте встречи.

Во время матча одного из турниров, проводимых Воронежской любительской футзальной лигой (ВЛФЛ) 4 августа, скончался игрок команды «Дружина» Михаил Петров.

«Во время матча чемпионата “Классика” ВЛДФ трагически скончался игрок команды “Дружина” Михаил Петров», — говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте».

В ВЛФЛ рассказали, что Петров потерял сознание на второй минуте игры, прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть спортсмена. Причину гибели игрока в лиге не указали.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в течение недели проведения соревнований по плаванию в открытой воде были зафиксированы два случая гибели марафонцев.