В Воронеже 32-летний спортсмен Петров умер во время матча по футзалу

Во время матча одного из турниров, проводимых Воронежской любительской футзальной лигой (ВЛФЛ) 4 августа, скончался игрок команды «Дружина» Михаил Петров.
«Во время матча чемпионата “Классика” ВЛДФ трагически скончался игрок команды “Дружина” Михаил Петров», — говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте».
В ВЛФЛ рассказали, что Петров потерял сознание на второй минуте игры, прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть спортсмена. Причину гибели игрока в лиге не указали.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в течение недели проведения соревнований по плаванию в открытой воде были зафиксированы два случая гибели марафонцев.