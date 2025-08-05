Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали в Риме

У Копполы очень тесные связи с Италией, отмечает агентство: его дет Агостино в начале 1900-х эмигрировал из Бернальды (коммуна в регионе Базиликата) в США, а сам режиссер часто проводит там отпуск. В начале 2010-х он открыл в Бернальде небольшой отель.