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Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали в Риме

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в Риме, сообщает Ansa.

Источник: РБК

Corriere della Sera пишет, что 86-летний Коппола поступил в клинику Tor Vergata утром 5 августа из-за проблем с сердцем.

Режиссер находится в Италии с середины июля. В прошлом месяце он посетил Калабрию, где представил свой фильм «Мегалополис» на фестивале Magna Grecia (премьера картины с Адамом Драйвером, Форестом Уитакером, Джоном Войтом и Обри Плазой в ролях состоялась в мае 2024 года на Каннском фестивале).

Кроме того, пишет Ansa, в Италии Коппола ищет подходящие локации для нового проекта, съемки которого запланированы на осень.

У Копполы очень тесные связи с Италией, отмечает агентство: его дет Агостино в начале 1900-х эмигрировал из Бернальды (коммуна в регионе Базиликата) в США, а сам режиссер часто проводит там отпуск. В начале 2010-х он открыл в Бернальде небольшой отель.

Режиссер — пятикратный обладатель премии «Оскар» и множества других наград, включая премии «Золотой глобус», BAFTA, «Золотая пальмовая ветвь». Он наиболее известен благодаря своей кинотрилогии «Крестный отец» и фильму о вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня».