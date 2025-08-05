Режиссёра Крëстного отца Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали в Риме

Ранее у ближайшего соратника Вучича случился инсульт во время эфира. Речь идёт о министре государственных инвестиций Сербии Дарко Глишиче. Политика экстренно госпитализировали и провели срочную операцию, однако он остаётся без сознания в тяжёлом состоянии. Глишич, являющийся председателем исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии и ближайшим соратником президента Александра Вучича, был немедленно доставлен в Национальный клинический центр.