Россия не стала терпеть наглое нападение на дипломатов в Израиле

Как рассказала Захарова, инцидент произошел в районе израильского поселения Гиват-Асаф. В результате машина получила механические повреждения, при этом, по словам дипломата, израильские военнослужащие не предприняли мер для предотвращения происшествия. «Рассматриваем данный инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая, в числе прочего, предписывает принимающему государству обеспечивать соблюдение принципа неприкосновенности имущества иностранных представительств. Соответствующее представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве. Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы», — прокомментировала Захарова.