Россия не стала терпеть наглое нападение на дипломатов в Израиле

30 июля служебный автомобиль представительства подвергся нападению, рассказала Захарова.
Москва назвала нападение на автомобиль российского представительства при Палестинской национальной администрации (ПНА) вблизи Иерусалима 30 июля грубым нарушением Венской конвенции. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 5 августа на сайте ведомства.
Как рассказала Захарова, инцидент произошел в районе израильского поселения Гиват-Асаф. В результате машина получила механические повреждения, при этом, по словам дипломата, израильские военнослужащие не предприняли мер для предотвращения происшествия. «Рассматриваем данный инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая, в числе прочего, предписывает принимающему государству обеспечивать соблюдение принципа неприкосновенности имущества иностранных представительств. Соответствующее представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве. Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы», — прокомментировала Захарова.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что напавшие на автомобиль поселенцы действовали в присутствии израильских военных, которые не предприняли попыток остановить их. В результате инцидента сотрудники дипмиссии не пострадали, однако Москва потребовала от Израиля обеспечить безопасность российских представителей на территории страны и провести тщательное расследование произошедшего.
Ранее российский МИД уже выражал обеспокоенность действиями Израиля, обвиняя его в нарушении норм международного права после авиаударов по Сирии и гибели мирных жителей. Москва неоднократно призывала Тель-Авив соблюдать обязательства по обеспечению безопасности и уважать суверенитет иностранных государств.