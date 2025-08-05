Пилот ВВС США устроил авиакатастрофу на Майорке, погиб его 13-летний сын

Пилот ВВС США Чарльз Майкл Гордон и его 13-летний сын погибли при крушении самолета Team Rocket F-14 Raider на Майорке, двухместным бортом управлял сам Гордон, пишет Majorca Daily Bulletin.
«Он был бывшим военнослужащим США, который служил пилотом самолетов F-18 и F-14 на авианосцах ВМС США», — говорится в материале.
Уточняется, что Гордон жил в Германии и регулярно летал на Майорку, чтобы выполнять там фигуры высшего пилотажа.
В день крушения пилот совершил первый полет один, во второй раз он поднялся в небо уже с сыном. Борт рухнул в водах у Пуэрто-Сольер.
Ранее стало известно, что пропавший над океаном пассажирский борт третий день ищут в Австралии.