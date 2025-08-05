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Пытался экстренно затормозить: водитель электрички, сбившей Александра Гришина, хотел предотвратить трагедию

Машинист сбившей комментатора Гришина электрички пытался предотвратить наезд.

Источник: Комсомольская правда

Машинист электрички, сбившей знаменитого спортивного комментатора Александра Гришина, пытался предотвратить трагедию. Как сообщает сайт mk.ru, он применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда.

Отмечается, что машинист электропоезда сообщил о своих действиях, чтобы предотвратить наезд на человека. Но позднее передал, что избежать трагедии не удалось.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Гришин погиб в результате несчастного случая в ночь на вторник, 5 августа. Спортивный комментатор совершил переход в неположенном месте на железнодорожной станции Битца в Московской области, попав под электричку.

Как сообщила супруга погибшего, Анастасия Гришина, его похороны состоятся в четверг, 7 августа.