Пытался экстренно затормозить: водитель электрички, сбившей Александра Гришина, хотел предотвратить трагедию

Машинист электрички, сбившей знаменитого спортивного комментатора Александра Гришина, пытался предотвратить трагедию. Как сообщает сайт mk.ru, он применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда.
Отмечается, что машинист электропоезда сообщил о своих действиях, чтобы предотвратить наезд на человека. Но позднее передал, что избежать трагедии не удалось.
Ранее KP.RU сообщал, что Александр Гришин погиб в результате несчастного случая в ночь на вторник, 5 августа. Спортивный комментатор совершил переход в неположенном месте на железнодорожной станции Битца в Московской области, попав под электричку.
Как сообщила супруга погибшего, Анастасия Гришина, его похороны состоятся в четверг, 7 августа.