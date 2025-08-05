Появилось видео смертельного заезда гонщика Криса Рашке

Американский гонщик Крис Рашке, который погиб во время заезда на мероприятии «Неделя скорости» в солончаках, разогнал свой болид до 457 км/ч. После преодоления примерно 3,6 километра машина потеряла устойчивость и вышла из-под контроля. В Сети появилось видео смертельного заезда.