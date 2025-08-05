Появилось видео смертельного заезда гонщика Криса Рашке

Момент крушения Рашке. Видео © X / Medan.
Организаторы подтвердили, что заезд был официальным и проводился при полном соблюдении технических норм. Причины потери управления изучает комиссия совместно с местными властями.
Напомним, Крис Рашке был участником команды Speed Demon Racing, он пытался побить рекорд скорости. Карьера гонщика охватывала самые разные направления автоспорта: от трициклов до серийных машин, драг-рейсинга и рекордных заездов на скорость. Расследованием инцидента занимаются Управление по расследованию ДТП (SCTA) и шериф округа Туэле.