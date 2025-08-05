В Латвии задержали «магов» с Украины, обманувших рижанку на 170 тыс. евро

Полиция Латвии задержала двух украинцев, которые обманом получили от жительницы Риги порядка 170 тысяч евро, сообщает издание «Другая Украина».
Женщина пожаловалась полицейским, что в мае представители «эзотерического центра», куда она обратилась, пообещали, что с помощью колдовства помогут ей решить проблемы со здоровьем. В течение последующих двух месяцев рижанка несколько раз передавала курьерам деньги, а ей давали указания по проведению магических ритуалов. Когда женщина догадалась, что связалась с мошенниками, то обратилась в полицию.
Сообщается, что полицейские задержали гражданин Украины 2005 и 1992 годов рождения, когда они приехали в Ригу из Польши, чтобы забрать у потерпевшей очередную сумму денег — 35 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что четверо граждан Чехии, находясь на Украине, по заданию местной преступной группировки создали в городе Днепр колл-центр и выманивали деньги у сограждан.