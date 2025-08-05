Россиянку заподозрили в жестоком убийстве 8-месячной дочери

Отмечается, что о пропаже ребёнка в правоохранительные органы заявила сама женщина, находясь при этом в нетрезвом состоянии. Прибывшие на место оперативники нашли тело восьмимесячной девочки на земле среди деревьев. На теле погибшей присутствовали следы насильственной смерти.