Названа возможная цель для «Орешника» в связи с последними событиями

«Мы показываем готовность. Мы проявляем решимость наносить удары не только по территории Украины, но и по территориям тех государств, которые осуществляют против нас непосредственную ракетную агрессию. В основном это Германия, которая стоит на повестке дня. Как с Tomahawk, так и с возможным применением Taurus. Никто не исключает, что это может оказаться Британия и Франция», — сказал Перенджиев изданию NEWS.ru.