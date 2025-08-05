На Украине объявили суд над Жириновским

Ранее украинские СМИ сообщали, что в рамках рассмотрения этого дела украинская сторона уже провела несколько слушаний. В материалах суда отмечается, что Жириновский, Дегтярев и Диденко рассматриваются как участники действий, которые украинская прокуратура квалифицирует как нарушение законодательства Украины. Ожидается, что на предстоящем заседании стороны озвучат новые материалы и доводы по делу.