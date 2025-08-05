Житель Сватово в ЛНР скончался в больнице после атаки украинского БПЛА

«43-летний мужчина был тяжело ранен, когда ехал по городу на велосипеде. Он получил множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей. Пострадавший был в крайне тяжёлом состоянии. Находился под ИВЛ. К сожалению, медики оказались бессильны, пациент скончался, не приходя в сознание», — сообщила Пащенко. Её слова приводятся в Telegram-канале правительства республики.
Министр добавила, что ещё один пострадавший — 62-летний работник муниципального унитарного предприятия «Сватовский водоканал» — доставлен в медучреждение с осколочными ранениями лица. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщал, что при ударе беспилотного летательного аппарата ВСУ погибли четыре сотрудника «Сватовского водоканала», ещё два человека пострадали. Он добавил, что противник также атаковал Сватовский маслозавод, где, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.