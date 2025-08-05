Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Сватово в ЛНР скончался в больнице после атаки украинского БПЛА

Житель города Сватово в ЛНР, получивший тяжёлые ранения в результате удара украинского БПЛА, скончался в больнице. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Источник: Life.ru

«43-летний мужчина был тяжело ранен, когда ехал по городу на велосипеде. Он получил множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей. Пострадавший был в крайне тяжёлом состоянии. Находился под ИВЛ. К сожалению, медики оказались бессильны, пациент скончался, не приходя в сознание», — сообщила Пащенко. Её слова приводятся в Telegram-канале правительства республики.

Министр добавила, что ещё один пострадавший — 62-летний работник муниципального унитарного предприятия «Сватовский водоканал» — доставлен в медучреждение с осколочными ранениями лица. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщал, что при ударе беспилотного летательного аппарата ВСУ погибли четыре сотрудника «Сватовского водоканала», ещё два человека пострадали. Он добавил, что противник также атаковал Сватовский маслозавод, где, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше