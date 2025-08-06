В Казани водитель фургона сбил троих подростков

ДТП произошло во вторник около 20.20 на улице Боевой.
«По предварительным данным, водитель фургона сбил троих подростков и скрылся с места ДТП. Пострадали девочки 12 и 14 лет и 12-летний мальчик. Дети с различными травмами госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что инцидент произошел на освещаемом пешеходном переходе с хорошей видимостью.
«Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по установлению водителя автомобиля, изъяты и изучаются видеозаписи с видеорегистраторов водителей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП с детьми, находятся на контроле прокуратуры.