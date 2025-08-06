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В Казани водитель фургона сбил троих подростков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Водитель фургона сбил троих подростков 12−14 лет в Казани и скрылся, дети с травмами в больнице, сообщает прокуратура Татарстана.

Источник: © РИА Новости

ДТП произошло во вторник около 20.20 на улице Боевой.

«По предварительным данным, водитель фургона сбил троих подростков и скрылся с места ДТП. Пострадали девочки 12 и 14 лет и 12-летний мальчик. Дети с различными травмами госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что инцидент произошел на освещаемом пешеходном переходе с хорошей видимостью.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по установлению водителя автомобиля, изъяты и изучаются видеозаписи с видеорегистраторов водителей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП с детьми, находятся на контроле прокуратуры.