Медведь напал на певицу Гульназ Асаеву и ее команду, есть пострадавшие

Ранее Асаева делилась кадрами отдыха с командой, посвященного дню рождения ее мужа Вильдана Шамсутдинова, выступающего под псевдонимом Вилли. Они разбили лагерь, готовили еду на костре и пели песни. Внезапно на их лагерь выбежал медведь, привлеченный, вероятно, запахом пищи. Асаева опубликовала видео, на котором видно животное и слышны крики убегающих людей. Место происшествия певица не уточнила, передает издание KazanFirst.