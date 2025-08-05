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Медведь напал на певицу Гульназ Асаеву и ее команду, есть пострадавшие

Заслуженная артистка Башкортостана, певица Гульназ Асаева, сообщила о нападении медведя на ее команду во время отдыха на природе.

Заслуженная артистка Башкортостана, певица Гульназ Асаева, сообщила о нападении медведя на ее команду во время отдыха на природе.

Пострадал, предположительно, концертный директор певицы, Вадим Фатхинуров. Асаева опубликовала в социальных сетях фото со скорой помощью, на котором виден окровавленный мужчина.

Ранее Асаева делилась кадрами отдыха с командой, посвященного дню рождения ее мужа Вильдана Шамсутдинова, выступающего под псевдонимом Вилли. Они разбили лагерь, готовили еду на костре и пели песни. Внезапно на их лагерь выбежал медведь, привлеченный, вероятно, запахом пищи. Асаева опубликовала видео, на котором видно животное и слышны крики убегающих людей. Место происшествия певица не уточнила, передает издание KazanFirst.

Ранее житель Сахалина отогнал медведя с помощью лопаты. Дикий зверь забрел на окраину СНТ в районе станции Новодеревенская. Его привлекли рыбные отходы, которые оставили на одном из дачных участков, и поспевшая ягода в заброшенном огороде на границе с лесом.

Медведь пришел в столовую поселка Малки Елизовского района на Камчатке и начал стучаться окно. Пока сотрудники готовились к завтраку, животное залезло на сугроб и под смех людей стало скрести лапой по стеклу.