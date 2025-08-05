Медведь напал на команду известной татарской певицы во время пикника на природе

По информации SHOT, сегодня утром Гульназ вместе с музыкантами и членами своей команды отправилась на природу, чтобы отметить день рождения мужа — Вильдана Шамсутдинова, выступающего под псевдонимом Вилли. Во время отдыха компания развела костёр и начала готовить мясо. Вероятно, запах еды привлёк медведя, который внезапно напал на присутствующих.