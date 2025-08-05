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Медведь напал на команду известной татарской певицы во время пикника на природе

Известная татарская певица и Заслуженная артистка Башкирии Гульназ Асаева подверглась нападению медведя во время пикника на природе.

Известная татарская певица и Заслуженная артистка Башкирии Гульназ Асаева подверглась нападению медведя во время пикника на природе.

По информации SHOT, сегодня утром Гульназ вместе с музыкантами и членами своей команды отправилась на природу, чтобы отметить день рождения мужа — Вильдана Шамсутдинова, выступающего под псевдонимом Вилли. Во время отдыха компания развела костёр и начала готовить мясо. Вероятно, запах еды привлёк медведя, который внезапно напал на присутствующих.

Асаева опубликовала видео с медведем, а позже — фотографию одного из пострадавших: окровавленного мужчины в машине скорой помощи. По предварительным данным, ранения получил концертный директор певицы Вадим Фатхинуров. О его текущем состоянии информации пока нет.

Ранее на Камчатке застрелили медведя-людоеда, напавшего на туристку.

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