Пикник певицы закончился в скорой: Медведь напал на команду Гульназ Асаевой

Асаева выкладывала в социальные сети фото и видео с пикника, показывая, как компания готовит на костре овощи и мясо, общается и поёт песни. Последнее видео оказалось шокирующим. Вначале в кадре видна только колышущаяся трава и слышны непонятные звуки, затем показывается медведь, бегущий прямо на человека, который держал в руках телефон. Слышны панические крики, после чего видео обрывается.