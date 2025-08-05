Пикник певицы закончился в скорой: Медведь напал на команду Гульназ Асаевой

Медведь напал на команду певицы Гульназ Асаевой во время пикника, на который она выехала вместе со своей командой. На природе певица отмечала день рождения своего супруга Вильдана Шамсутдинова.
Асаева выкладывала в социальные сети фото и видео с пикника, показывая, как компания готовит на костре овощи и мясо, общается и поёт песни. Последнее видео оказалось шокирующим. Вначале в кадре видна только колышущаяся трава и слышны непонятные звуки, затем показывается медведь, бегущий прямо на человека, который держал в руках телефон. Слышны панические крики, после чего видео обрывается.
Через какое-то время певица выложила фото окровавленного мужчины, сидящего в автомобиле скорой помощи. Белая майка мужчины набрякла кровью в области правого плеча. Пользователи сети опознали в пострадавшем концертного директора Асаевой Вадима Фатхинурова.
Судя по видео, на команду Асаевой напал бурый медведь. Вероятно, его привлёк запах пищи. Певица не уточнила, где именно происходил пикник и пострадал ли от животного кто-либо ещё.
Год назад Гульназ Асаева попала в аварию в Татарстане.
Ранее недалеко от Южно-Сахалинска бурый медведь растерзал одного мужчину и сильно ранил второго, который умер впоследствии в машине «скорой». Хищника-людоеда застрелили.
Тем временем медведи расплодились в подмосковных лесах и стали чаще выходить к людям. В апреле впервые за долгое время медведь напал на человека в Московской области.
Также сообщалось, что на Камчатке медведь напал на туристку из Саратова.