Семь человек получили ожоги глаз на Павловской птицефабрике

Ранее стало известно, что руководство ООО «Пискаревский Молзавод» накажут за травму работника, которая произошла в апреле 2025 года. 16 апреля сотрудник предприятия при разборе воздуховода на навесе упал с высоты около пяти метров и был госпитализирован. В ходе разбирательства было установлено, что причиной трагедии стало невыполнение работником требований по использованию средств индивидуальной и коллективной защиты от падения. Комиссия квалифицировала случай как связанный с производством.