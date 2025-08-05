Семь человек получили ожоги глаз на Павловской птицефабрике

В Нижегородской области на Павловской птицефабрике за два дня пострадали семь работников, получив ожоги роговицы глаз. Об этом во вторник, 5 августа, сообщила в пресс-службе региональной Государственной инспекция труда.
По информации ведомства, несчастные случаи произошли в течение двух дней подряд. Руководитель инспекции Илья Мошес отметил, что работодатель не известил о произошедшем.
В настоящее время проводится проверка, чтобы установить причины происшествий и обязать руководство принять меры для предотвращения повторения подобных случаев.
— Дал поручение выяснить все подробности. Необходимо понять, что послужило причиной данных случаев и обязать работодателя принять исчерпывающие меры для предотвращения подобного, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что руководство ООО «Пискаревский Молзавод» накажут за травму работника, которая произошла в апреле 2025 года. 16 апреля сотрудник предприятия при разборе воздуховода на навесе упал с высоты около пяти метров и был госпитализирован. В ходе разбирательства было установлено, что причиной трагедии стало невыполнение работником требований по использованию средств индивидуальной и коллективной защиты от падения. Комиссия квалифицировала случай как связанный с производством.