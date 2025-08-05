На певицу Гульназ Асаеву и её команду напал медведь

Асаева вместе с коллегами 6 августа выехала на природу отдохнуть: разожгли костер и устроила пикник в глуши. Ближе к вечеру к компании вышел медведь. Певица засняла встречу с ним на телефон: судя по видео, она и её друзья притаились от хищника в траве. На фоне слышен мужской шепот: «Тихо, камеру убери». В следующую секунду в кадре появляется бегущий в сторону людей хищник. Дальше — крик артистки, и запись прерывается.