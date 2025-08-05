На певицу Гульназ Асаеву и её команду напал медведь

На певицу татарской и башкирской эстрады Гульназ Асаеву и её музыкальную команду напал медведь. Артистка опубликовала жуткое видео в своих соцсетях.
Асаева вместе с коллегами 6 августа выехала на природу отдохнуть: разожгли костер и устроила пикник в глуши. Ближе к вечеру к компании вышел медведь. Певица засняла встречу с ним на телефон: судя по видео, она и её друзья притаились от хищника в траве. На фоне слышен мужской шепот: «Тихо, камеру убери». В следующую секунду в кадре появляется бегущий в сторону людей хищник. Дальше — крик артистки, и запись прерывается.
Спустя три часа после публикации видео Гульназ Асаева выложила фотографию мужчины, который сидит в машине скорой помощи — у него окровавленной футболка. По предварительным данным, пострадавшим является концертный директор певицы — Вадим Фатхинуров.
Пострадавший после нападения медведя мужчина. Фото: соцсети Гульназ Асаевой.
На данный момент это всё, что известно об инциденте. Артистка пока не дала никаких комментариев по поводу него.
«КП-Уфа» следит за развитием ситуации.
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