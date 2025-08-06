Осужденный за педофилию 87-летний тренер вышел на свободу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге освободился 87-летний тренер по настольному теннису Николай Ражев, осужденный по делу о домогательствах к несовершеннолетней. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник и родственника тренера.
Ражев попал под уголовное преследование в 2021 году после жалобы бывшей воспитанницы, которую он, по его словам, выгнал с тренировки за нарушение дисциплины. Девочка заявила, что тренер трогал ее за грудь и ягодицы на глазах у других детей.
Ражева задержали и поместили в СИЗО, позже перевели под домашний арест. Защита обращалась к президенту и главе СК с просьбой прекратить преследование.
В октябре 2023 года тренеру назначили два года колонии строгого режима. Защита настаивала на ошибочности приговора, основанного только на словах девочки. Ражев отбывал наказание в ИК-10 и в прошлом месяце безуспешно пытался добиться условно-досрочного освобождения, передает URA.RU.
Восемь спортсменов пожаловались на домогательства и истязания со стороны тренера из Керчи. Мужчина якобы несколько лет бил своих подопечных скакалками, раздевал перед другими детьми и заставлял спать с ним в одной кровати. Уголовное дело взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Подробности случившегося — в материале «Вечерней Москвы».