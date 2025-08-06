Осужденный за педофилию 87-летний тренер вышел на свободу в Екатеринбурге

Ражев попал под уголовное преследование в 2021 году после жалобы бывшей воспитанницы, которую он, по его словам, выгнал с тренировки за нарушение дисциплины. Девочка заявила, что тренер трогал ее за грудь и ягодицы на глазах у других детей.