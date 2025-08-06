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Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце в Риме

Известный режиссер Фрэнсис Форд Коппола прошел срочную операцию на сердце в Риме, сообщает La Repubblica.

Известный режиссер Фрэнсис Форд Коппола прошел срочную операцию на сердце в Риме, сообщает La Repubblica.

В минувшее воскресенье Коппола находился в Портленде, где представил свою новую киноленту «Мегалополис». Спустя менее двух суток после этого он прилетел в аэропорт Фьюмичино и незаметно отправился в римскую клинику для хирургического вмешательства.

Медики диагностировали у режиссера фибрилляцию предсердий, которая, по предварительным данным, могла быть вызвана стрессом и усталостью после длительного межконтинентального перелета.

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