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На команду певицы Гульназ Асаевой напал медведь

Артистка показала фото окровавленного мужчины, находящегося в машине скорой помощи..

Источник: Аргументы и факты

Заслуженная артистка Башкортостана, певица Гульназ Асаева рассказал, что на её команду напал медведь, это произошло во время отдыха на природе.

Певица показала соответствующие кадры. На них запечатлён медведь, бегущий в сторону людей. Кроме того, артистка опубликовала фотографию окровавленного мужчины, находящегося в машине скорой помощи. По предварительным сведениям, пострадал концертный директор Вадим Фатхинуров.

Кадры опубликована на странице Асаевой в соцсети Instagram*.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Бурзянском районе Башкирии двое туристов не смогли спуститься с горы Тирментау из-за медведей.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.