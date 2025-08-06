На команду певицы Гульназ Асаевой напал медведь

Заслуженная артистка Башкортостана, певица Гульназ Асаева рассказал, что на её команду напал медведь, это произошло во время отдыха на природе.
Певица показала соответствующие кадры. На них запечатлён медведь, бегущий в сторону людей. Кроме того, артистка опубликовала фотографию окровавленного мужчины, находящегося в машине скорой помощи. По предварительным сведениям, пострадал концертный директор Вадим Фатхинуров.
Кадры опубликована на странице Асаевой в соцсети Instagram*.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Бурзянском районе Башкирии двое туристов не смогли спуститься с горы Тирментау из-за медведей.
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