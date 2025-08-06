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Медведь напал на заслуженную артистку Башкирии Асаеву во время отдыха на природе

Татарская певица, заслуженная артистка Башкирии Гульназ Асаева подверглась нападению медведя во время отдыха на природе. Об этом артистка сообщила у себя в Instagram*.

Медведь напал на Асаеву во время отдыха на природе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asaeva_official.

По данным SHOT, исполнительница вместе с другими музыкантами и сотрудниками своей команды отправилась на природу утром 5 августа. Поводом для поездки послужил день рождения супруга певицы Вильдана Шамсутдинова. Во время пикника компания развела костёр и начала готовить мясо. В какой-то момент отдыхающих заметил медведь.

Сама артистка в результате нападения не пострадала, однако хищник ранил её концертного директора Вадима Фатхинурова. Асаева поделилась фотографией окровавленного мужчины в машине скорой помощи, а также кадрами нападения медведя.

Недавно стало известно, что медведицу, которая в 2023 году напала на мужчину и растерзала его, тайно доставили в Германию и выпустили на волю. Трагический инцидент произошёл в Италии. Бурая медведица по кличке JJ4, известная также как Гайя, напала на 26-летнего мужчину по имени Андреа Папи во время его пробежки в горах Трентино.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.