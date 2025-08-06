Медведь напал на заслуженную артистку Башкирии Асаеву во время отдыха на природе

Недавно стало известно, что медведицу, которая в 2023 году напала на мужчину и растерзала его, тайно доставили в Германию и выпустили на волю. Трагический инцидент произошёл в Италии. Бурая медведица по кличке JJ4, известная также как Гайя, напала на 26-летнего мужчину по имени Андреа Папи во время его пробежки в горах Трентино.