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Силы ПВО перехватили шесть БПЛА над российскими регионами

Вечером 5 августа ВС РФ уничтожили шесть украинских БПЛА над тремя регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Российские регионы вновь подверглись атаке БПЛА. Вечером 5 августа силы ПВО ликвидировали шесть украинских дронов. Об этом оповестили в пресс-службе Министерства обороны России.

Уточняется, что все беспилотники перехвачены в период с 20:00 до 22:50. Дроны обнаружены над тремя областями РФ. В их числе Ростовский, Брянский и Калужский регионы. Наибольшее количество БПЛА сбито над Ростовской областью.

«В период с 20.00 мск до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в уведомлении.

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