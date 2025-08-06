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МО РФ: ПВО за три часа сбили шесть БПЛА над тремя российскими областями

Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате силами противовоздушной обороны (ПВО) шести украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 20:00 до 22:50 по московскому времени.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате силами противовоздушной обороны (ПВО) шести украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 20:00 до 22:50 по московскому времени.

— В период с 20.00 мск до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Согласно сообщению ведомства, четыре беспилотника были сбиты над территорией Ростовской области, один — над Брянской областью и один — над Калужской областью.

Кроме того, 5 августа в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами РФ.

Около 10 взрывов 5 августа прогремело над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области. Очевидцы сообщили о работе средств противовоздушной обороны по дронам ВСУ. Наблюдаются сбои в электроснабжении.

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