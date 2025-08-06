В Тульской области произошел взрыв в жилых домах, четверо погибли

«Следователем Богородицкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек. По предварительным данным, вечером 05 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин», — говорится в сообщении ведомства.