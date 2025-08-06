Трамп изъявил желание вывести США из украинского конфликта

Ранее бывший советник президента США Джон Болтон сообщал, что Дональд Трамп рассматривает постепенное сокращение поддержки Украины и не берет на себя долгосрочных обязательств по этому вопросу. Официальные представители Госдепартамента подчеркивали, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, однако не может гарантировать прекращение огня до окончания объявленного Трампом 50-дневного срока.