Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп изъявил желание вывести США из украинского конфликта

США хотят вывести из участия в конфликте на Украине. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал в эфире Fox News.

США хотят вывести из участия в конфликте на Украине. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я хочу вывести США из украинского конфликта», — сообщил Трамп. Его слова прозвучали в эфире американского телеканала Fox News.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп обозначил, насколько далеко он готов зайти в конфликте на Украине.

Ранее бывший советник президента США Джон Болтон сообщал, что Дональд Трамп рассматривает постепенное сокращение поддержки Украины и не берет на себя долгосрочных обязательств по этому вопросу. Официальные представители Госдепартамента подчеркивали, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, однако не может гарантировать прекращение огня до окончания объявленного Трампом 50-дневного срока.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше