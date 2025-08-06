РФ отменила мораторий на размещение ракет средней и малой дальности: чем грозит решение

Кроме этого, в министерстве акцентировали внимание на том, что Вашингтон и Берлин объявили о планах с 2026 года разместить комплексы Typhon и Dark Eagle на территории Германии на длительный срок. При этом ряд союзников США заявили о намерении приобрести или разработать собственные ракеты с дальностью от 500 до 5500 километров. По оценке МИД, такие шаги ведут к формированию дестабилизирующих ракетных потенциалов у российских границ, что создает угрозу стратегической безопасности РФ и усиливает напряженность между ядерными державами.