Умер победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Жорже Кошта

Кошта выступал за «Порту» с 1990 по 2005 год и был капитаном команды. Он выиграл восемь титулов чемпиона Португалии, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. За сборную Португалии провел 50 матчей и завоевал бронзу Евро-2000. После завершения карьеры тренировал ряд клубов, включая «Брагу», ЧРФ и сборную Габона, говорится в статье.