Умер победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Жорже Кошта

Бывший защитник португальского «Порту» Жорже Кошта, в составе которого он выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2003/04, скончался в возрасте 53 лет. Об этом во вторник, 5 августа, сообщила газета A Bola.
По данным издания, причиной смерти стал сердечный приступ. Кошта, занимавший должность спортивного директора «Порту», почувствовал себя плохо после интервью SportTV. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии, но спасти не удалось. В 2022 году Кошта уже перенес сердечный приступ.
Кошта выступал за «Порту» с 1990 по 2005 год и был капитаном команды. Он выиграл восемь титулов чемпиона Португалии, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. За сборную Португалии провел 50 матчей и завоевал бронзу Евро-2000. После завершения карьеры тренировал ряд клубов, включая «Брагу», ЧРФ и сборную Габона, говорится в статье.