За три часа силы ПВО сбили шесть украинских дронов над тремя регионами РФ

Четыре беспилотника сбили над Ростовской областью. По одному дрону уничтожили над территориями Брянской и Калужской областей.
Ранее житель Сватово в ЛНР скончался в больнице после атаки украинского БПЛА. 43-летний мужчина получил множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей. К сожалению, медики оказались бессильны, пациент скончался, не приходя в сознание. Ещё один пострадавший — 62-летний работник муниципального унитарного предприятия «Сватовский водоканал» — доставлен в медучреждение с осколочными ранениями лица.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше