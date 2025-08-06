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Медведь набросился на известную певицу и ее группу во время пикника. Видео

На татаро-башкирскую певицу Гульназ Асаеву напал медведь. Она в это время была на пикнике со своей группой, следует из постов артистки.

Нападение хищника стало неожиданностью для музыкантов.

На татаро-башкирскую певицу Гульназ Асаеву напал медведь. Она в это время была на пикнике со своей группой, следует из постов артистки.

На видео, которое распространяется по соцсетям и мессенджерам, заметно, что коллектив обустроился под открытым небом. Они разожгли костер и жарили мясо. На запах прибежал медведь и напал на отдыхающих.

По предварительным данным, от хищника пострадал концертный директор Асаевой — Вадим Фатхинуров. Ему потребовалась экстренная помощь медиков. Певица сейчас отказывается отвечать на вопросы журналистов о нападении медведя.

Ранее URA.RU рассказывало про жительницу Саратова, которая оказалась в реанимации после нападения медведя на Камчатке. Инцидент произошел ночью в районе Мутновской сопки, когда туристка спала в палаточном лагере.