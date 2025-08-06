Медведь напал на команду певицы Гульназ Асаевой во время отдыха на природе

Отмечается, что во время происшествия пострадал концертный директор исполнительницы Вадим Фатхинуров. Сама Асаева не пострадала.
На видео можно увидеть, как медведь выбегает на место, где отдыхают артисты.
Ранее, 18 июля, сообщалось, что на Камчатке медведь напал на спавшую в палатке туристку из Саратова. Женщине оказали первую медицинскую помощь. Затем пострадавшая была доставлена в больницу, где ее прооперировали.
На следующий день отмечалось, что состояние пострадавшей от медведя туристки улучшилось.