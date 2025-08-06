В Тульской области сдетонировало взрывное устройство: по факту гибели людей возбудили дело

Детонация взрывного устройства привела к смерти четырех человек в тульском поселке Куркино. Инцидент произошел вечером 5 августа. По факту смерти мужчин возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.
Как отмечается в материале, взрывное устройство сработало рядом с одним из частных домов. На месте ЧП работает следственная группа. Назначены судебные экспертизы, добавили в СУ СК России по региону.
«Следователем Богородицкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек», — сказано в сообщении.
БПЛА ВСУ тем временем продолжают наносить удары по Белгородской области. В результате атаки 5 августа пострадал мирный житель.