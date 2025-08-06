Курянин решил передать 99 литров самогона на СВО и получил штраф

— Из объяснений Снегирева Д. С. следует, что у себя дома он изготавливает самогон для личного употребления. Мужчина решил внести свой вклад и оказать помощь в проведении СВО, а именно — сделать много самогона с целью передачи его военным для применения в медицинских целях (обработки ран), — говорится в сообщении.