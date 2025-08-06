Курянин решил передать 99 литров самогона на СВО и получил штраф

Житель Курской области Денис Снегирев был оштрафован на 15 тысяч рублей за незаконную перевозку 99 литров самогона. Как сообщает пресс-служба судебной системы региона, мужчина утверждал, что планировал передать алкоголь участникам специальной военной операции (СВО) для использования в медицинских целях.
Автомобиль Снегирева был остановлен сотрудниками ДПС 17 мая 2025 года. В ходе проверки было обнаружено 36 немаркированных емкостей с жидкостью крепостью 40 процентов.
— Из объяснений Снегирева Д. С. следует, что у себя дома он изготавливает самогон для личного употребления. Мужчина решил внести свой вклад и оказать помощь в проведении СВО, а именно — сделать много самогона с целью передачи его военным для применения в медицинских целях (обработки ран), — говорится в сообщении.
Кировский районный суд города Курска признал его виновным в нарушении статьи КоАП РФ, предусматривающей ответственность за незаконный оборот алкогольной продукции. Самогон конфискован.
Российское правительство включило в прогнозный план приватизации несколько алкогольных заводов, владельцы которых попадались на финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая информация следует из документов кабмина. Так, в список на продажу попали Великоустюгский ликеро-водочный завод (Вологодская область), а также компании «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-групп» (Москва), «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма» (Крым).