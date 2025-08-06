Сейсмолог рассказал, станет ли Камчатка островом после землетрясения

Как объяснил учёный, полуостров постоянно движется в сторону Тихого океана со скоростью нескольких сантиметров в год. Во время сейсмической активности он сдвинулся сразу на два метра, что является большим показателем. Однако ни к каким серьёзных последствиям для климата это событие не приведёт.